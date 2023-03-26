В Тульской области произошел взрыв

В Тульской области на одной из улиц города Киреевска произошел взрыв, источник неизвестен. В результате происшествия два человека получили осколочные ранения, сообщила ТАСС в воскресенье представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).

"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города - на улице Дорожников, 29", - сказала она.

В результате взрыва повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки, сообщила представитель ЕДДС.

"Три многоквартирных дома повреждены после взрыва, выбиты стекла. Также повреждены четыре хозпостройки", - сказала она.

Она добавила, что источник взрыва неизвестен.

Власти Тульской области заявили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуре Киреевска после взрыва нет. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуре нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о двух пострадавших. Они получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, также на месте ЧП работают оперативные службы, место взрыва оцеплено.

По данным властей, по поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия. "Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий", - говорится в сообщении.