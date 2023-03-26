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9 минут назад

Спецназ задержал угрожавшего взорвать соседей мужчину с гранатой

Lenta.ruиещё 1

В Сыктывкаре спецназ во время штурма задержал 31-летнего мужчину, угрожавшего взорвать соседей. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Спецназ задержал угрожавшего взорвать соседей мужчину с гранатой
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

По данным канала, в деревянном доме на улице 8 Марта фигурант напился и решил поругаться с соседями. Он взял с собой гранату Ф-1, кричал и грозился взорвать жилье, если те не уйдут. На место происшествия приехали правоохранители. Полицейским удалось эвакуировать граждан и поймать дебошира.

Отмечается, что граната была муляжом. Задержанный рассказал, что нашел ее в лесу.

Известно, что ранее мужчина уже был судим по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем») 317 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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