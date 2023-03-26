В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой

В Москве злоумышленники обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой, исполнительницы хита «Я у твоих ног». Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным канала, артистка выступала в Иваново с сольным концертом. По возвращении домой она обнаружила, что неизвестные хулиганы обстреляли ее машину. Она насчитала в автомобиле пять пулевых отверстий.
PR-менеджер Андрей Карпов рассказал, что его клиентка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
Он добавил, что полиция приступила к расследованию.
Напомним, что в декабре 2022 года немецкий внедорожник Власовой также был поврежден неизвестными. Ущерб составил порядка 300 тыс. рублей.