В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой

В Москве злоумышленники обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой, исполнительницы хита «Я у твоих ног». Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным канала, артистка выступала в Иваново с сольным концертом. По возвращении домой она обнаружила, что неизвестные хулиганы обстреляли ее машину. Она насчитала в автомобиле пять пулевых отверстий.

PR-менеджер Андрей Карпов рассказал, что его клиентка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Он добавил, что полиция приступила к расследованию.