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1 час назад

В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой

Илья Родин

В Москве злоумышленники обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой, исполнительницы хита «Я у твоих ног». Об этом пишет РЕН ТВ.

В Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, артистка выступала в Иваново с сольным концертом. По возвращении домой она обнаружила, что неизвестные хулиганы обстреляли ее машину. Она насчитала в автомобиле пять пулевых отверстий.

PR-менеджер Андрей Карпов рассказал, что его клиентка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Он добавил, что полиция приступила к расследованию.

Напомним, что в декабре 2022 года немецкий внедорожник Власовой также был поврежден неизвестными. Ущерб составил порядка 300 тыс. рублей.

Происшествия,Шоу-бизнес,Наталья Власова,Андрей Карпов,
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