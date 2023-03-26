Семья случайно убитого из-за ссоры фанатов Call of Duty отсудила $5 млн

Семья 28-летнего Эндрю Финча, по ошибке убитого спецназом из-за ссоры двух игроков Call of Duty, отсудила $5 млн (около 382,2 млн руб.). Судебный процесс длился пять, сообщает портал IGN.

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Городской совет города Уичито в Канзасе удовлетворил иск семьи Финча о выплате компенсации в размере $5 млн, из которых $2 млн выплатит городской совет, а оставшиеся $3 млн — страховка. У погибшего остались жена и двое детей.

Еще в 2017 году в полицию поступил звонок с сообщением о вооруженном мужчине, который якобы убил своего отца и удерживает в доме в заложниках своих маму, брата и сестру. Явившиеся полицейские обнаружили по указанному адресу невооруженного 28-летнего Эндрю Финча, который не повиновался приказам, из-за чего он был застрелен.

Оказалось, что Финча убили по ошибке — полицейские приехали по его адресу из-за ссоры между двумя игроками Call of Duty по имени Кейси Вайнера и Шейна Гаскилла. Так, Гаскилл назвал якобы свой адрес и позвал Вайнера «разобраться» из-за проигранного матча и ставки в $1,5. Вайнер с помощью своего знакомого Тайлера Бэрриса, промышлявшим «своттингом» (ложными вызовами штурмовых отрядов), решили проучить Гаскилла, наслав по названному адресу полицейских. Таким образом полицейские вышли на не связанного с геймерами Финча.