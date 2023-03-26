Москвич перевел "гадалке" 300 тысяч в попытке вернуть девушку

Москвич потерял любимую девушку и пытался вернуть ее любыми путями. В частности, обратился за помощью к известной гадалке, пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, Ольга, бывшая девушка Олега, страдала от депрессии. Врачи пытались ей помочь, но их усилия не приводили к видимому результату. В конечном итоге, они посоветовали москвичке бросить молодого человека, чтобы он не мешал терапии.

Молодая женщина последовала их советам и рассталась с парнем, не объяснив ему, по какой причине.

Олег не пожелал смириться с ее решением и обратился за помощью к известной гадалке, представлявшейся в интернете как «Юлия Владимировна». За свою помощь она запросила 41 тыс. рублей.

Попытка оказалась неудачной, гадалка объяснила это тем, что у Ольги «энергетика совсем прохудилась». Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовались дополнительные 444 тыс. рублей.