Москвич перевел "гадалке" 300 тысяч в попытке вернуть девушку

Москвич потерял любимую девушку и пытался вернуть ее любыми путями. В частности, обратился за помощью к известной гадалке, пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, Ольга, бывшая девушка Олега, страдала от депрессии. Врачи пытались ей помочь, но их усилия не приводили к видимому результату. В конечном итоге, они посоветовали москвичке бросить молодого человека, чтобы он не мешал терапии.
Молодая женщина последовала их советам и рассталась с парнем, не объяснив ему, по какой причине.
Олег не пожелал смириться с ее решением и обратился за помощью к известной гадалке, представлявшейся в интернете как «Юлия Владимировна». За свою помощь она запросила 41 тыс. рублей.
Попытка оказалась неудачной, гадалка объяснила это тем, что у Ольги «энергетика совсем прохудилась». Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовались дополнительные 444 тыс. рублей.
Олег попытался собрать необходимую сумму, но смог занять в банках и у коллег только 300 тысяч. Он перевел эти средства гадалке. Юлия Владимировна сообщила, что этого достаточно, заблокировала молодого человека и «внезапно куда-то исчезла».