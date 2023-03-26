При стрельбе в Гамбурге погибли два человека

Отмечается, что ЧП случилось в районе Лангенхорн прошедшей ночью. Свидетели сообщили о перестрелке. На место прибыли 28 патрульных машин. На тротуаре между домами были обнаружены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями.

22 марта сообщалось, что немецкие власти задержали одного человека, подозреваемого в попытке убийства полицейского во время рейда на сторонников ультраправого переворота в ФРГ — рейхсбюргеров. Во время обысков в городе Рейтлинген в земле Баден-Вюртемберг произошел инцидент со стрельбой. Один из полицейских при этом получил легкие ранения. Отмечается, что рейды прошли в 20 владениях на территории Германии и Швейцарии.