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59 минут назад

Bild: при стрельбе в Гамбурге погибли два человека

Газета.Ruиещё 1

В результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии погибли два человека. Об этом сообщает Bild.

При стрельбе в Гамбурге погибли два человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что ЧП случилось в районе Лангенхорн прошедшей ночью. Свидетели сообщили о перестрелке. На место прибыли 28 патрульных машин. На тротуаре между домами были обнаружены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями.

Полицейские обнаружили рядом с одним из погибших пистолет.

22 марта сообщалось, что немецкие власти задержали одного человека, подозреваемого в попытке убийства полицейского во время рейда на сторонников ультраправого переворота в ФРГ — рейхсбюргеров. Во время обысков в городе Рейтлинген в земле Баден-Вюртемберг произошел инцидент со стрельбой. Один из полицейских при этом получил легкие ранения. Отмечается, что рейды прошли в 20 владениях на территории Германии и Швейцарии.

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