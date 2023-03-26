Пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы

Пожар произошёл в жилом доме в Центральном административном округе Москвы, сообщает столичный главк МЧС.
Отмечается, что загорелась квартира на шестом этаже в 12-этажном жилом доме в переулке Васнецова, 15.
«Площадь пожара составила около 25 кв. м», — говорится в сообщении.
Из горящей квартиры были спасены два человека.
Всего на пожаре спасены одиннадцать человек.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.