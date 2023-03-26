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34 минуты назад

Пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы

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Пожар произошёл в жилом доме в Центральном административном округе Москвы, сообщает столичный главк МЧС.

Пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что загорелась квартира на шестом этаже в 12-этажном жилом доме в переулке Васнецова, 15.

«Площадь пожара составила около 25 кв. м», — говорится в сообщении.

Из горящей квартиры были спасены два человека.

Всего на пожаре спасены одиннадцать человек.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.

Происшествия,МЧС России,
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