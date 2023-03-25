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28 минут назад

Стала известна причина убийства двух детей матерью и ее самоубийства в Екатеринбурге

РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге мать убила двух детей, после чего покончила с собой. Причиной происшествия могло стать психическое заболевание женщины.

Стала известна причина убийства двух детей россиянкой и ее самоубийства
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У нее нашли серьезную психическую болезнь. Недавно она уже пыталась свести счеты с жизнью, но ее успели откачать», – заявил родственник женщины.

Тела двоих детей 2015 и 2018 года рождения были обнаружены в одном из частных домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Трагедия произошла 25 марта. По предварительным данным, мать убила своих детей, после чего покончила с собой.

Как сообщает портал E1.ru, женщина оставила предсмертную записку, в которой рассказала о содеянном.

«Я убила детей, сама выбросилась. Один у Светы, второй в помойной яме», – говорится в записке.

Детей обнаружили там, где указала женщина. По неподтвержденной пока информации, одного из сыновей екатеринбурженка утопила в ванной, второго – задушила. При этом близкие детоубийцы утверждают, что она любила своих мальчиков и всегда заботилась о них. Родственники уверены, что причиной трагедии стало душевное расстройство женщины.

Ранее «ФедералПресс» писал, что прокуратура выясняет причину смерти маленьких детей в Екатеринбурге.

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