Убившая детей и себя россиянка оставила записку

Екатеринбурженка, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, оставила записку. Ее содержание позволило силовикам отыскать детские трупы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В записке не сказано, почему она это сделала. Там только адрес с телами [детей]», — поделился собеседник.

Как писало URA.RU, тело женщины обнаружили во дворе на улице Технической, 138. Туда Наталья пришла из частного дома на ул. Леваневского, где жила со своим мужем и детьми. Супруг в момент трагедии был на работе. Он, по предварительным данным, железнодорожник.