Мать с задыхающимся сыном в Подмосковье высадили из скорой за неуплату

Мать с 13-летним сыном, который начал задыхаться на фоне ранее развившейся двусторонней пневмонии, отказались транспортировать на машине скорой помощи из Видного в Москву, требуя заплатить за услугу 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на отца мальчика Эльшада Шаралиева.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Ребенок заболел в начале марта. Его госпитализировали в местную больницу, где врачи не смогли оказать помощь несовершеннолетнему. По словам отца мальчика, его состояние только ухудшилось. Чтобы спасти сына, Шаралиев с супругой обратились к услугам частной скорой помощи. Однако ранее обговоренная сумма оказалась меньше той, что фельдшер скорой помощи озвучил после прибытия в подмосковный город.