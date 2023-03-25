В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
14 минут назад

Мать с задыхающимся сыном в Подмосковье высадили из скорой за неуплату 100 тыс руб – СМИ

Москва24иещё 2

Мать с 13-летним сыном, который начал задыхаться на фоне ранее развившейся двусторонней пневмонии, отказались транспортировать на машине скорой помощи из Видного в Москву, требуя заплатить за услугу 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на отца мальчика Эльшада Шаралиева.

Мать с задыхающимся сыном в Подмосковье высадили из скорой за неуплату
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ребенок заболел в начале марта. Его госпитализировали в местную больницу, где врачи не смогли оказать помощь несовершеннолетнему. По словам отца мальчика, его состояние только ухудшилось. Чтобы спасти сына, Шаралиев с супругой обратились к услугам частной скорой помощи. Однако ранее обговоренная сумма оказалась меньше той, что фельдшер скорой помощи озвучил после прибытия в подмосковный город.

Россиянка убила своих детей и покончила с собой

Договорившись с диспетчером, мужчина оплатил часть заявленной суммы. Однако водитель скорой помощи, увидев полученную сумму, высадил женщину с ребенком по пути в московское медучреждение и уехал. По словам Шаралиева, в медицинской компании, которая предоставляла услуги, заявили, что фельдшер был уволен. Однако отец ребенка с подобным решением не согласен и намерен обратиться в СК и прокуратуру. До этого водитель сбил женщину с двумя детьми в Ленинградской области. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. При происшествии никто не пострадал.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий