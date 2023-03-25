Следователя из Подмосковья заподозрили в расчленении друга

В Подмосковье следователя МВД подозревают в убийстве и расчленении друга, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной версии, мотивом преступления стало то, что товарищ слишком долго не отдавал долг.

Спустя две недели, 25 марта, вместе с ОМОН и Росгвардией удалось задержать подозреваемого — местного следователя-стажера МВД. На допросе мужчина рассказал, что убил друга во время посиделок, потому что тот не отдавал ему 150 тысяч рублей, которые ранее взял в долг и обещал вернуть, сообщил Telegram-канал «112». После расправы над товарищем следователь принес бензопилу и расчленил тело, после чего выкинул останки по отдельности.