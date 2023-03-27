Крымчанин украл планшет из рентгеновского кабинета стоимостью 300 тыс. и продал за 5 тыс.

В Евпатории пациент украл из больницы планшет, на котором была установлена программа для рентгеновского аппарата стоимостью 300 тыс. руб. Мужчина продал девайс за 5 тыс. руб. и потратил деньги на еду, сообщается в Telegram-канале Mash на волне.

Ранее судимый за воровство водитель хлебного завода пришел в больницу на перевязку. Мужчина увидел незапертый кабинет с аппаратом для рентгенографии, рядом с которым лежал планшет. Пациент положил девайс в пакет и отнес его в ломбард. Мужчина получил за него 5 тыс. руб., на которые купил продукты.

Через несколько дней крымчанин вытащил кошелек из чужой сумки, после чего мужчину задержали. В полиции выяснилось, что он причастен к краже в больнице. Как оказалось, на планшете была установлена специальная программа для быстрой диагностики стоимостью 300 тыс. руб. В ломбарде ее удалили. Теперь врачам приходится пользоваться другим устройством без специальной программы, из-за чего диагностика происходит медленнее и хуже. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.