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16 минут назад

Десятки человек погибли в США из-за торнадо

Lenta.ru

На американский штат Миссисипи обрушился торнадо. В результате буйства стихии скончались десятки человек. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил телеканал CNN.

Десятки человек погибли в США из-за торнадо
Фото: Десятки человек погибли в США из-за торнадоДесятки человек погибли в США из-за торнадо

По его данным, в пятницу вечером торнадо сорвал крыши с домов, повредил здания, а также стал причиной отключения электричества у тысяч людей. В результате ЧП погибли 23 человека, несколько десятков получили ранения, еще четверо пропали без вести.

«У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные команды, которые продолжают работать сегодня утром. Ряд сил и средств находятся на местах для оказания помощи тем, кто пострадал», — приводит телеканал сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям штата.

Уточняется, что поисково-спасательные работы начались после того, как подтвержденный торнадо обрушился на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк, который, по словам местных жителей, был уничтожен смерчем.

Ранее один человек погиб и более 40 пострадали из-за торнадо, обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган). Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно рассказал, что торнадо прошел через густонаселенный жилой массив.

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