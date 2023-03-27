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58 минут назад

В Арканзасе в результате стрельбы два человека погибли

ТАССиещё 1

Два человека погибли и пятеро ранены в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Литл-Рок (штат Арканзас). Об этом в понедельник сообщили представители полиции города на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

В Арканзасе в результате стрельбы два человека погибли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего семь человек получили огнестрельные ранения, наши сотрудники прибыли на места происшествия и оцепили их", - говорится в заявлении. При этом в документе уточняется, что "два человека погибли".

Правоохранительные органы утверждают, что было два инцидента со стрельбой, при этом власти пока не могут подтвердить, связаны ли эти эпизоды между собой.

С начала этого года, по информации исследовательской организации Gun Violence Archive, в США произошло уже более 100 случаев массовой стрельбы. В январе-феврале от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс. человек, пострадали почти тысяча детей.

Происшествия,В мире,Война в Сирии ,
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