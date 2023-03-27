В Арканзасе в результате стрельбы два человека погибли

Два человека погибли и пятеро ранены в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Литл-Рок (штат Арканзас). Об этом в понедельник сообщили представители полиции города на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

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"Всего семь человек получили огнестрельные ранения, наши сотрудники прибыли на места происшествия и оцепили их", - говорится в заявлении. При этом в документе уточняется, что "два человека погибли".

Правоохранительные органы утверждают, что было два инцидента со стрельбой, при этом власти пока не могут подтвердить, связаны ли эти эпизоды между собой.