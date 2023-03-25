По данным издания, у неизвестного с собой было пять петард: одна «Римская свеча» и четыре «Корсар-6». Злоумышленник пришел к зданию городской администрации, где поджег пиротехнику. Петарды попали в доску почета. В результате инцидента оказались повреждены две фотографии. После совершения преступления неизвестный скрылся с места происшествия.