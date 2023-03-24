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23 минуты назад

В США взорвался попавший в аварию бензовоз

Lenta.ru

В американском штате Мэриленд взорвался попавший в автомобильную аварию бензовоз. Об этом сообщил местный пожарный департамент, передает CNN.

В США взорвался попавший в аварию бензовоз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации телеканала, в результате ДТП один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе США Балтимор.

«Кольцевая дорога будет закрыта на длительный период. Избегайте этого района», — приводит телеканал сообщение пожарной части.

Уточняется, что около 6 утра по местному времени (13:00 по московскому времени) к месту происшествия были направлены бригады спасателей, успев спасти водителя грузовика.

Огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысячи галлонов, в которой транспортировалось дизельное топливо. Позже огонь удалось потушить, однако трафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали.

Ранее в США грузовой поезд сошел с рельсов. По данным телеканала, инцидент произошел в округе Манати штата Флорида. Всего перевернулись четыре вагона с гипсокартоном и цистерна, заполненная пропаном.

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