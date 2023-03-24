Мошенники дважды продали московскую квартиру известной балерины

Квартира бывшей балерины театра Станиславского Светланы Цой вблизи станции метро «Динамо» в Москве оказалась дважды продана мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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О происходящем 63-летняя Цой узнала, когда попыталась попасть в квартиру, но обнаружила на двери новые замки. Данная недвижимость перешла балерине по наследству, при этом на себя она ее еще не оформила.

По словам Цой, мошенники оформили договор купли-продажи в Оренбурге, где она никогда не была. Однако на документе стоит ее подпись. Балерина уверяет, что новый собственник квартиры перепродал ее какой-то женщине за 12 миллионов рублей и исчез.

Нынешнюю «владелицу» полиции уже удалось найти. Ее допрашивают, чтобы выяснить обстоятельства покупки квартиры.