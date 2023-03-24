Пассажир из Дубая напал на сотрудника таможни в аэропорту Пулково, сообщает Mash со ссылкой на комментарий пресс-службы ФТС России.

На видео с места инцидента видно, как агрессивный пассажир, вернувшийся в Санкт-Петербург из Дубая, разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками таможни и использует при этом обсценную лексику. Он сам объясняет это задержкой. Пассажиру пришлось ждать два часа, пока таможенники проводили стандартную процедуру досмотра.

У них возникли вопросы к содержимому сумок россиянина. Выяснилось, что там находился запас незадекларированный валюты. Вместо разрешенных 10 тыс. долларов путешественник ввез в Россию 15 087 долларов, то есть примерно 1 150 000 рублей.

Возмущавшийся задержкой и недовольный поведением таможенников мужчина сначала кричал на них, а потом и вовсе напал на служащего, отвесив ему пощечину.

Сообщается, что в отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», возможно, позже его переквалифицируют в дело об оскорблении сотрудников при исполнении.