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1 час назад

В Москве-реке утонул «Агитатор»

News.ru

Теплоход «Агитатор» затонул в Москве-реке в районе Нагатинского затона, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, инцидент произошел 23 марта: судно, принадлежащее компании «Бриг», завалилось на бок и начало уходить под воду.

В Москве-реке утонул теплоход «Агитатор»
Фото: News.ruNews.ru

Baza сообщает, что людей на теплоходе во время происшествия не было. Длина корпуса теплохода составляет 42 метра, а его вместительность ограничивается 80 сидячими местами в банкетном зале и 120 пассажирами в формате фуршета.

В июле прошлого года в Пермском крае на реке Кама произошло столкновение катера с пассажирами и груженой лесом баржи. Оба судна остались на плаву. В момент столкновения на катере находились 25 человек, всего пострадали 10 человек.

В калифорнийском городе Сан-Диего после опрокидывания двух рыболовных лодок погибли восемь человек. В одной из них находились восемь человек, в другой — 15. Для их поисков пришлось использовать данные GPS с телефона одной из выживших, которая сообщила о произошедшем. Национальности погибших не уточняются, однако не исключено, что речь может идти о незаконных мигрантах.

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