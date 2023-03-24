В Москве-реке утонул теплоход «Агитатор»

Теплоход «Агитатор» затонул в Москве-реке в районе Нагатинского затона, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, инцидент произошел 23 марта: судно, принадлежащее компании «Бриг», завалилось на бок и начало уходить под воду.

Baza сообщает, что людей на теплоходе во время происшествия не было. Длина корпуса теплохода составляет 42 метра, а его вместительность ограничивается 80 сидячими местами в банкетном зале и 120 пассажирами в формате фуршета.

В июле прошлого года в Пермском крае на реке Кама произошло столкновение катера с пассажирами и груженой лесом баржи. Оба судна остались на плаву. В момент столкновения на катере находились 25 человек, всего пострадали 10 человек.