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15 минут назад

У пойманных на взятке московских таможенников нашли 40 миллионов рублей

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В Москве за получение взятки задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы, передают «Известия». У генерала и полковника ведомства при обысках на работе и дома нашли около 40 миллионов рублей.

У пойманных на взятке московских таможенников нашли 40 миллионов рублей
Фото: мослентамослента

По информации издания, задержанными оказались заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Взятку в размере трех миллионов восьмисот тысяч рублей им собирались передать два бизнесмена, один из которых, по предварительным данным, в прошлом был сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни. Всех четверых задержали в момент передачи денег. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее, в сентябре прошлого года в Москве за получение взятки был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Сергей Бычков.

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