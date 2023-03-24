У пойманных на взятке московских таможенников нашли 40 миллионов рублей

В Москве за получение взятки задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы, передают «Известия». У генерала и полковника ведомства при обысках на работе и дома нашли около 40 миллионов рублей.

Фото: мослента мослента

По информации издания, задержанными оказались заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Взятку в размере трех миллионов восьмисот тысяч рублей им собирались передать два бизнесмена, один из которых, по предварительным данным, в прошлом был сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни. Всех четверых задержали в момент передачи денег. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).