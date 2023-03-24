Путину предложили помиловать осужденного за хищения ученого

Комиссия по вопросам помилования Тульской области приняла положительное решение по ходатайству доктора технических наук Владимира Анисимова, осужденного на 15 лет срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Материалы в отношении ученого, отбывающего наказание в тульской колонии, направлены на утверждение президенту России Владимиру Путину, который по закону принимает акт о помиловании.

Анисимов после освобождения намерен принять участие в разработках оружия для участников СВО. Он ранее руководил проектом по созданию специального программного обеспечения, «направленного на повышение обороноспособности России», а его «системные наработки по проблемам анализа и моделирования систем военного назначения» оказывают положительное воздействие. За участие в военных проектах Анисимов получил звание почетного работника науки и техники России и премию Российской Федерации имени маршала Советского Союза Жукова.