В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Путину предложили помиловать осужденного за хищения российского ученого

Lenta.ru

Комиссия по вопросам помилования Тульской области приняла положительное решение по ходатайству доктора технических наук Владимира Анисимова, осужденного на 15 лет срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Путину предложили помиловать осужденного за хищения ученого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Материалы в отношении ученого, отбывающего наказание в тульской колонии, направлены на утверждение президенту России Владимиру Путину, который по закону принимает акт о помиловании.

Анисимов после освобождения намерен принять участие в разработках оружия для участников СВО. Он ранее руководил проектом по созданию специального программного обеспечения, «направленного на повышение обороноспособности России», а его «системные наработки по проблемам анализа и моделирования систем военного назначения» оказывают положительное воздействие. За участие в военных проектах Анисимов получил звание почетного работника науки и техники России и премию Российской Федерации имени маршала Советского Союза Жукова.

Анисимов был одним из фигурантов дела о хищении средств в научно-производственном объединении имени Лавочкина наряду с бывшим генералом ФСБ Сергеем Солодовниковым и другими руководителями предприятия. Суд установил, что с 2012 по 2014 год они под видом исследований похитили 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Анисимов был осужден на 15 лет и 9 месяцев.

Происшествия,Сергей Солодовников,Владимир Анисимов,Владимир Путин,Коммерсант,ФСБ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий