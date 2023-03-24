В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
15 минут назад

Научно-производственный комплекс загорелся в Свердловской области

Никита Бородкин

В научно-производственном комплексе в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади в 3 тысячи квадратных метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, из здания эвакуировались 110 человек.

Информация о пожаре в строении на улице Клубной поступила на пульт пожарной охраны в 10:23 (08:23 мск). До прибытия спасателей люди самостоятельно вышли из здания, о пострадавших информации нет. Причины происшествия и его подробности уточняются.

Напомним, что в четверг, 23 марта, пожар произошел на территории Ярославского моторного завода. Возгорание случилось в трехэтажном административном здании.

Сотрудниками МЧС из горящего здания были спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 52 человека и 15 единиц техники.

Происшествия,Видео,МЧС России,Автодизель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий