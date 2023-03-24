В научно-производственном комплексе в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади в 3 тысячи квадратных метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, из здания эвакуировались 110 человек.
Информация о пожаре в строении на улице Клубной поступила на пульт пожарной охраны в 10:23 (08:23 мск). До прибытия спасателей люди самостоятельно вышли из здания, о пострадавших информации нет. Причины происшествия и его подробности уточняются.
Напомним, что в четверг, 23 марта, пожар произошел на территории Ярославского моторного завода. Возгорание случилось в трехэтажном административном здании.
Сотрудниками МЧС из горящего здания были спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 52 человека и 15 единиц техники.