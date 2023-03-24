В научно-производственном комплексе в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади в 3 тысячи квадратных метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, из здания эвакуировались 110 человек.

Информация о пожаре в строении на улице Клубной поступила на пульт пожарной охраны в 10:23 (08:23 мск). До прибытия спасателей люди самостоятельно вышли из здания, о пострадавших информации нет. Причины происшествия и его подробности уточняются.

Напомним, что в четверг, 23 марта, пожар произошел на территории Ярославского моторного завода. Возгорание случилось в трехэтажном административном здании.