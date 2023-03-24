В Сочи произошло землетрясение

Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, землетрясение зафиксировано на глубине 10 км. Магнитуда подземных толчков составила 3,4 по, интенсивностью 2-3 балла.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в обычном режиме.
Кроме того, 24 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране магнитудой 5,3 на глубине 43 км. Эпицентр находился на расстоянии 95 км к северо-западу от города Урмия. Информации о пострадавших пока нет.
Также подземные толчки в четверг были зафиксированы в Таджикистане. В результате землетрясения есть разрушения, повреждены жилые дома, дороги, ранения получили три человека. Кроме того, погибло почти 70 голов домашнего скота.