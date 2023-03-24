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36 минут назад

В Сочи произошло землетрясение

Елена Прошина

В Сочи произошло землетрясение силой 3,4 балла. Погибших и пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, землетрясение зафиксировано на глубине 10 км. Магнитуда подземных толчков составила 3,4 по, интенсивностью 2-3 балла.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Кроме того, 24 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране магнитудой 5,3 на глубине 43 км. Эпицентр находился на расстоянии 95 км к северо-западу от города Урмия. Информации о пострадавших пока нет.

В Турции произошло землетрясение

Также подземные толчки в четверг были зафиксированы в Таджикистане. В результате землетрясения есть разрушения, повреждены жилые дома, дороги, ранения получили три человека. Кроме того, погибло почти 70 голов домашнего скота.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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