В Сочи произошло землетрясение силой 3,4 балла. Погибших и пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, землетрясение зафиксировано на глубине 10 км. Магнитуда подземных толчков составила 3,4 по, интенсивностью 2-3 балла.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Кроме того, 24 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране магнитудой 5,3 на глубине 43 км. Эпицентр находился на расстоянии 95 км к северо-западу от города Урмия. Информации о пострадавших пока нет.