Тело ученого нашли в машине на автостоянке в Москве

В Москве 100-летнего кандидата физико-математических наук Григория Золотухина обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, тело ученого нашли 23 марта в машине на автомобильной стоянке. Отмечается, что в момент обнаружения рядом с ним находилась его супруга.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Григорий Еремеевич Золотухин, завершивший научную деятельность в должности доцента, написал 120 научных работ по оптике и спектроскопии, 11 из которых были внедрены на предприятиях "Норильского никеля". В годы Великой Отечественной войны ученый служил в инженерных частях. В 1955 году Золотухин возглавил кафедру физики Красноярского государственного сельско-хозяйственного института. С 1960 по 1982 год Григорий Еремеевич являлся председателем Совета по спектроскопии Сибирского отделения АН СССР. Последние годы ученый преподавал физику в одной из школ Красноярска.
Ранее стало известно, что биофизик, академик Российской академии наук (РАН) Иосиф Гительзон умер в Красноярске, ему было 94 года.