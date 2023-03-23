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31 минуту назад

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Москве

Елена Прошина

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет со 187 людьми на борту. Причиной стала разгерметизация салона. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб.

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, речь идет о пассажирском Boeing-737, который выполнял рейс Москва — Волгоград. Самолет вылетел из Шереметьево, но в 19:55 вернулся обратно и выполнил аварийную посадку.

По предварительной информации, причиной стало срабатывание датчика разгерметизации салона. На борту находились 187 человек. Посадка прошла в штатном режиме.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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