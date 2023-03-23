Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Москве

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет со 187 людьми на борту. Причиной стала разгерметизация салона. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб.

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По данным агентства, речь идет о пассажирском Boeing-737, который выполнял рейс Москва — Волгоград. Самолет вылетел из Шереметьево, но в 19:55 вернулся обратно и выполнил аварийную посадку.