Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Москве

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет со 187 людьми на борту. Причиной стала разгерметизация салона. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб.
По данным агентства, речь идет о пассажирском Boeing-737, который выполнял рейс Москва — Волгоград. Самолет вылетел из Шереметьево, но в 19:55 вернулся обратно и выполнил аварийную посадку.
По предварительной информации, причиной стало срабатывание датчика разгерметизации салона. На борту находились 187 человек. Посадка прошла в штатном режиме.