В Брянске завершили расследование убийства новорожденной девочки

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней россиянки, которая задушила свою новорожденную дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по области.

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Напомним, тело младенца, завернутое в пакет, нашли 7 января текущего года в Фокинском районе города. Спустя некоторое время правоохранители установили личность матери ребенка и задержали ее.

Следствие установило, что обвиняемая родила девочку в декабре 2022 года в доме у своего знакомого. После женщина задушила ребенка и выбросила его тело на обочину дороги.

Сейчас россиянка находится в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело в ее отношении рассмотрит суд.