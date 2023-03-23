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57 минут назад

Россиянин вонзил нож в сердце сожительницы и попал в СИЗО

Lenta.ru

В Красноярске задержали 43-летнего мужчину, зарезавшего 42-летнюю сожительницу. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин вонзил нож в сердце сожительницы и попал в СИЗО
Фото: Дмитрий Коротаев / КоммерсантъДмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По данным ведомства, днем 19 марта пара выпивала в квартире на улице Мичурина. Они стали ссориться из-за бытовых разногласий. Тогда фигурант взял нож и вонзил его женщине в сердце. Жертва скончалась. Мужчина рассказал обо всем соседке, а та обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Хабаровском осудят 39-летнего мужчину, избившего соседа и вонзившего нож ему в грудь.

Происшествия,Следственный комитет,
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