Россиянин вонзил нож в сердце сожительницы и попал в СИЗО

В Красноярске задержали 43-летнего мужчину, зарезавшего 42-летнюю сожительницу. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По данным ведомства, днем 19 марта пара выпивала в квартире на улице Мичурина. Они стали ссориться из-за бытовых разногласий. Тогда фигурант взял нож и вонзил его женщине в сердце. Жертва скончалась. Мужчина рассказал обо всем соседке, а та обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.