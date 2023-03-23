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33 минуты назад

Арестованный за хищение миллиона рублей бывший российский сенатор вышел из СИЗО

Lenta.ru

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения бывшему члену Совета Федерации Александру Сабадашу, обвиняемому в хищении почти одного миллиарда рублей у банка «Таврический». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Арестованный за хищение миллиона экс-сенатор вышел из СИЗО
Фото: ТАССТАСС

Экс-сенатор освобожден из-под стражи под домашний арест, срок которого суд установил до 22 мая. Он выйдет из СИЗО. Двух других фигурантов дела — бывших топ-менеджеров «Таврического» — Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, также обвиняемых в мошенничестве, суд оставил под арестом.

Экс-главу волгоградского управления СК, заказавшего убийство губернатора, приговорили к 20 годам

Им вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», а затем вывели их за границу.

В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил экс-сенатора к шести годам заключения, признав его виновным в покушении на мошенничество при возврате НДС на сумму 1,87 миллиарда рублей.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».

Происшествия,Александр Сабадаш,Дмитрий Гаркуша,Сергей Сомов,Таврический Банк,Следственный комитет,Совет Федерации,
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