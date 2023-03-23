Украинец попытался попасть в Румынию и утонул

На Украине мужчина утонул в реке Тиса, пытаясь незаконно пересечь границу и попасть в Румынию. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской Госпогранслужбы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ведомстве заявили, что тело мужчины в водоеме нашли пограничники. При нем были обнаружены завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права.