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1 час назад

Украинец попытался попасть в Румынию и утонул

Lenta.ruиещё 1

На Украине мужчина утонул в реке Тиса, пытаясь незаконно пересечь границу и попасть в Румынию. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской Госпогранслужбы.

Украинец попытался попасть в Румынию и утонул
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ведомстве заявили, что тело мужчины в водоеме нашли пограничники. При нем были обнаружены завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Их организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9000 долларов.

Происшествия,В мире,СБУ,
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