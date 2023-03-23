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1 час назад

В Париже на акции протеста задержали 26 человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Во время манифестации против пенсионной реформы в Париже полиция задержала 26 человек, сообщает телеканал BFMTV.

В Париже на акции протеста задержали 26 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что один полицейский пострадал, получив камнем по голове. Всего во Франции сейчас проходит около 240 демонстраций против повышения пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что радикалы на акции в Париже начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

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Ночные беспорядки в Париже и других городах Франции длятся уже несколько дней. Протесты начались после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет, при этом без голосования в парламенте.

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