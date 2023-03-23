В Париже на акции протеста задержали 26 человек

Во время манифестации против пенсионной реформы в Париже полиция задержала 26 человек, сообщает телеканал BFMTV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что один полицейский пострадал, получив камнем по голове. Всего во Франции сейчас проходит около 240 демонстраций против повышения пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что радикалы на акции в Париже начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.