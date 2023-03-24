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43 минуты назад

Курский губернатор сообщил об обстреле села Плехово

Газета.Ruиещё 4

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Плехово в Суджанском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Курский губернатор сообщил об обстреле села Плехово
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта, два домовладения получили разрушения.

Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта.

«Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений», — отметил он.

Накануне Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Курскую область, два прилета в том числе зафиксировали на окраине Плехово. Также восемь снарядов выпустил по селу Гордеевка в Кореневском районе.

Происшествия,Роман Старовойт,
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