Курский губернатор сообщил об обстреле села Плехово

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Плехово в Суджанском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта, два домовладения получили разрушения.
Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта.
«Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений», — отметил он.
Накануне Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Курскую область, два прилета в том числе зафиксировали на окраине Плехово. Также восемь снарядов выпустил по селу Гордеевка в Кореневском районе.