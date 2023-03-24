Курский губернатор сообщил об обстреле села Плехово

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Плехово в Суджанском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта, два домовладения получили разрушения.

Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта.

«Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений», — отметил он.