Холодильник стал причиной гибели пенсионера в Подмосковье

79-летний пенсионер погиб в пожаре в подмосковном Дмитрове . Причиной возгорания стал неисправный холодильник, сообщил источник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, ЧП случилось в среду, 22 марта, в частном доме в деревне Паходкино. Супруга погибшего заметила возгорание и успела покинуть здание, ее муж остался внутри помещения. Через несколько часов после того, как пожар потушили, его нашли мертвым.