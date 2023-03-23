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19 минут назад

Холодильник стал причиной гибели пенсионера в Подмосковье

Мослента

79-летний пенсионер погиб в пожаре в подмосковном Дмитрове. Причиной возгорания стал неисправный холодильник, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Холодильник стал причиной гибели пенсионера в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, ЧП случилось в среду, 22 марта, в частном доме в деревне Паходкино. Супруга погибшего заметила возгорание и успела покинуть здание, ее муж остался внутри помещения. Через несколько часов после того, как пожар потушили, его нашли мертвым.

Уточняется, что пожар случился из-за попыток подключить к розетке старый холодильник. Огонь охватил 64 квадратных метра. В настоящий момент оперативники выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое пенсионеров из подмосковной Шатуры погибли из-за непотушенной сигареты.

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