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31 минуту назад

Вооруженные геймеры похитили Sony PlayStation 5, но обещали скоро вернуть

News.ru

Вооруженные ножом геймеры похитили из компьютерного клуба Alt-tab в подмосковном Щелково приставку Sony PlayStation 5, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом воры обещали вернуть PS5 через несколько дней, когда наиграются.

Вооруженные геймеры похитили Sony PlayStation 5
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, ограбление произошло днем. Трое молодых людей представились посетителями, а потом приставили нож к горлу 15-летнего администратора и потребовали отдать приставку. SHOT сообщает, что воры захотели поиграть, но не смогли купить приставку из-за дороговизны — последняя Sony PlayStation 5 стоит около 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе вор постеснялся грабить квартиру в присутствии кота и запер его в соседней комнате. Хозяйка квартиры, вернувшись домой, не смогла сразу найти домашнего любимца, зато обнаружила пропажу 900 тысяч рублей и ювелирных изделий еще на 100 тысяч рублей.

В Великобритании неизвестные похитили одноглазую овцу со свернутой челюстью. Животное по кличке Скуззи с врожденными дефектами черепа называют «самой уродливой овцой Британии». Зачем животное понадобилось похитителям — неизвестно.

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