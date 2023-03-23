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36 минут назад

Во Франции протестующие сожгли машины и автобус в порту Гавра

ТК «Звезда»

Во Франции продолжаются массовые акции протеста против пенсионной реформы, которая была принята в обход Национального собрания. Тысячи людей выражают свое негодование по всей стране.

Так, например, забастовку устроили работники порта в Гавре. Они сожгли несколько машин и даже автобус. Транспортные средства бросали в костер при помощи погрузчиков.

Протесты затронули и крупнейший французский аэропорт Шарль-де-Голль. Там работники заблокировали проезд к терминалам.

Также было перекрыто движение по самому длинному мосту Франции «Сен-Назер». На нем протестующие сбили даже радары.

Происшествия,Видео,аэропорт Шарль де Голль,
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