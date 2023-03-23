В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
3 минуты назад

Племянница пришла в гости к дяде и незаметно выпала из окна

News.ru

В Калининграде 18-летняя девушка погибла, выпав из окна девятого этажа, сообщает портал «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным канала, калининградка ночевала в гостях у дяди, который не сразу заметил пропажу племянницы.

Племянница пришла в гости к дяде и незаметно выпала из окна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник сообщил, что вечером 22 марта девушка пришла к дяде и осталась ночевать. Когда мужчина ушел, племянница осталась на кухне — выпивала, сидя на подоконнике, и переписывалась с парнем.

Проснувшись ночью, хозяин пошел на кухню, но девушки там не обнаружил, зато увидел распахнутое окно. По данным источника, мужчина решил, что калининградка ушла. О смерти племянницы он узнал утром от полицейских.

В региональном СКР пояснили «Клопсу», что проводятся проверку, выясняя обстоятельства гибели девушки.

Ранее Житель Электростали погиб, пытаясь спуститься с балкона по простыне. К нестандартному способу покинуть квартиру его подтолкнула необходимость — в ходе ссоры он случайно выбросил в окно единственную связку ключей от дома.

2 февраля в городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге умер.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий