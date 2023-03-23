С Бали депортировали еще нескольких россиян

С индонезийского курорта Бали депортировали еще несколько туристов из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Jakarta Post.

В иммиграционной службе аэропорта Нгурах-Рай заявили, что всего было депортировано четыре человека. Причиной стало нарушение визового режима. Теперь россиянам запрещен въезд на территорию государства.

Ранее консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун дал рекомендации отдыхающим и призвал не нарушать визовые правила государства. Дипломат посоветовал более внимательно относиться к поездке в эту страну и выбирать подходящую для себя визу. Он подчеркнул, что за нарушение правил въезда турист будет нести ответственность.