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1 час назад

С Бали депортировали еще нескольких россиян

Елена Прошина

С индонезийского курорта Бали депортировали еще несколько туристов из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Jakarta Post.

С Бали депортировали еще нескольких россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В иммиграционной службе аэропорта Нгурах-Рай заявили, что всего было депортировано четыре человека. Причиной стало нарушение визового режима. Теперь россиянам запрещен въезд на территорию государства.

Ранее консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун дал рекомендации отдыхающим и призвал не нарушать визовые правила государства. Дипломат посоветовал более внимательно относиться к поездке в эту страну и выбирать подходящую для себя визу. Он подчеркнул, что за нарушение правил въезда турист будет нести ответственность.

Ранее стало известно о депортации с курорта Бали 13 россиян и еще 34 иностранных туристов за нарушение визовых правил.

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