В московской школе отреагировали на обвинение учителя в педофилии

После того как стало известно, что один из учителей московской школы № 2001 развращал учениц во время уроков, преподавателя уволили. Об этом, реагируя на случившееся, заявил директор образовательного учреждения Алексей Бойков, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Telegram-канал Алексея Бойкова Telegram-канал Алексея Бойкова

«В связи с распространяемой информацией о недопустимом поведении бывшего сотрудника нашей школы сообщаю, что педагог был уволен сразу же после того, как стало известно об инциденте», — заявил Бойков.

По его словам, все имеющиеся у школы данные передали в правоохранительные органы. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает ему содействие.