В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
21 минуту назад

В Евпатории объяснили звуки взрывов

Мария Иванова

Глава Евпатории Елена Демидова заявила, что звуки взрывов, которые жители города услышали 23 марта, связаны с учениями силовиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В Евпатории объяснили звуки взрывов
Фото: ТАССТАСС

«Уважаемые евпаторийцы! Звуки взрывов, которые слышны в городе - плановые учения силовых структур», - написала Демидова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призвала горожан сохранять спокойствие.

Следственный комитет назвал цель покушения в Мелитополе

Ранее о звуках взрывов сообщали жители Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев объяснял, что флот проводит тренировку расчетов противовоздушной обороны с боевыми упражнениями.

В Крыму регулярно проходят учения, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В регионе действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.

Происшествия,Елена Демидова,Михаил Развожаев,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий