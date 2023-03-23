В Евпатории объяснили звуки взрывов

Глава Евпатории Елена Демидова заявила, что звуки взрывов, которые жители города услышали 23 марта, связаны с учениями силовиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Уважаемые евпаторийцы! Звуки взрывов, которые слышны в городе - плановые учения силовых структур», - написала Демидова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призвала горожан сохранять спокойствие.

Ранее о звуках взрывов сообщали жители Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев объяснял, что флот проводит тренировку расчетов противовоздушной обороны с боевыми упражнениями.