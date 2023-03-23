Петербуржец подал заявление о краже "ламборгини" спустя девять лет

- В полицию Адмиралтейского района поступило заявление 41-летнего неработающего гражданина о том, что в 2014 году он передал свой автомобиль на ремонт и хранение, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В 2015 году он узнал, что его автомобиль был продан одним из ломбардов Невского района.