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49 минут назад

Петербуржец подал заявление о краже "ламборгини" спустя девять лет

Российская Газета

Сотрудники полиции устанавливают детали незаконной продажи автомобиля люксовой марки. Однако ситуация осложняется тем, что, по заявлению потерпевшего, он лишился "Ламборгини-LM002" в 2014 году.

Петербуржец подал заявление о краже "ламборгини" спустя девять лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- В полицию Адмиралтейского района поступило заявление 41-летнего неработающего гражданина о том, что в 2014 году он передал свой автомобиль на ремонт и хранение, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В 2015 году он узнал, что его автомобиль был продан одним из ломбардов Невского района.

При этом, по данным полиции, ранее потерпевший в полицию не обращался. Ущерб от потери автомобиля он оценил в 8,7 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,МВД России,
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