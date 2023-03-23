Петербуржец подал заявление о краже "ламборгини" спустя девять лет

Сотрудники полиции устанавливают детали незаконной продажи автомобиля люксовой марки. Однако ситуация осложняется тем, что, по заявлению потерпевшего, он лишился "Ламборгини-LM002" в 2014 году.
- В полицию Адмиралтейского района поступило заявление 41-летнего неработающего гражданина о том, что в 2014 году он передал свой автомобиль на ремонт и хранение, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В 2015 году он узнал, что его автомобиль был продан одним из ломбардов Невского района.
При этом, по данным полиции, ранее потерпевший в полицию не обращался. Ущерб от потери автомобиля он оценил в 8,7 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.