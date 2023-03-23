Школа скрывала факт изнасилования ребенка, пока не появилось видео

Telegram-канал Mash сообщает, что родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника, которое было снято на видео. Классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то в школе унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем.