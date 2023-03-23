В Москве иностранец приговорён к девяти годам заключения за финансирование ИГ*

В УФСБ по Москве и Московской области сообщили, что иностранец приговорён в Москве к девяти годам лишения свободы за создание группы в Telegram для сбора денег для «Исламского государства»*.

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Как пишет ТАСС, по данным пресс-службы ведомства, иностранец Саидов Д. Б. 1998 года рождения создал группу в Telegram и организовал сбор денег, которые направлял в адрес установленных членов ИГ через банковские карты и QIWI Кошелёк.

Ранее суд приговорил к 17 годам лишения свободы владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева, который признан виновным в финансировании «Исламского государства».