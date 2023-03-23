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1 час назад

14 детей попали в больницу с отравлением из-за шутки российского школьника

Lenta.ruиещё 3

На Кубани 14 школьников попали в больницу после шутки девятиклассника с перцовым баллончиком. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает KP.RU.

14 детей попали в больницу из-за шутки российского школьника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в школе № 9 села Новоукраинского Гулькевичского района российского региона. После третьего урока ребятам внезапно стало плохо: дети задыхались, теряли сознание, у многих был сильный кашель.

«На первом этаже начальной школы стал распространяться резкий запах. Учителя бросились выводить детей на улицу. Они едва держались на ногах», — рассказали очевидцы.

Пострадавших госпитализировали с симптомами отравления. Позже выяснилось, что в мужском туалете на первом этаже учебного заведения девятиклассник распылил перцовый баллончик.

Сейчас состояние пострадавших стабилизировано, но они находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Похожий случай произошел в декабре в Дагестане. В Касумкентской общеобразовательной школе №1 во время перемены семиклассник распылил в коридоре перцовый баллончик «Зверобой 10 М» с истекшим сроком годности. В результате 13 детей попали в больницу.

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