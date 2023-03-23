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28 минут назад

Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника

Lenta.ruиещё 1

Следователи проведут проверку по сообщению об изнасиловании ученика из школы в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе доследственной проверки по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего будут выясняться все обстоятельства произошедшего, для этого проводится опрос педагогов и очевидцев.

Ранее 23 марта стало известно, что родители пострадавшего четвероклассника узнали об инциденте, когда видео с надругательством распространили в классном чате. Один из школьников позвал одноклассника домой, где убедил раздеться и поучаствовать в съемке.

Происшествия,Школа,Следственный комитет,
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