Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника

Следователи проведут проверку по сообщению об изнасиловании ученика из школы в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

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В ходе доследственной проверки по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего будут выясняться все обстоятельства произошедшего, для этого проводится опрос педагогов и очевидцев.