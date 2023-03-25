Семь загадочных преступлений, которые остались нераскрытыми

Реальные истории и преступления очень часто оказываются таинственнее и страшнее сценариев к фильмам ужасов. Загадочные смерти и исчезновения, которые так и не были раскрыты, в материале «Рамблера».

Исчезновение корабля «Циклоп» в Бермудском треуголнике

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В марте 1918 года в Бермудском треугольнике бесследно исчез военный транспорт американских ВМС. На борту судна, шедшего с грузом марганца, находились более трехсот человек. Большинство пассажиров были отпускниками и уволившимися в запас военнослужащими. После разгрузки в Аргентине «Циклоп» вышел из промежуточного порта Барбадос и взял курс на Балтимор, напоминает РИА Новости.

В последнем сообщении, отправленном с корабля, не было никакой информации о внештатных ситуациях на борту. При этом отправленным на поиски спасателям не удалось обнаружить ни обломков, ни следов топлива, ни шлюпок или тел погибших моряков. Среди версий исчезновения «Циклопа» были: торпедирование немецкой подводной лодкой, взрыв марганца, бунт экипажа, волна-убийца и даже диверсия капитана. Однако ни одна из них не нашла подтверждения. Гибель «Циклопа» стала самой большой небоевой потерей в истории американского морского флота.

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Дело Наблюдателя

Необычная и пугающая история произошла в Нью-Джерси, где в 2014 году семья Броддус купила «дом мечты». После чего они начали получать загадочные письма без обратного адреса, в которых некто, называющий себя Наблюдателем, описывал их передвижения, а также интересовался не «из жадности» ли они привели ему своих троих детей, пишет The CUT.

Таинственный отправитель постоянно упоминал «молодую кровь», называл имена детей и спрашивал у новых владельцев, нашли ли рабочие уже то, что спрятано в стенах дома. Семья обратилась в полицию, затем наняла детектива и установила камеры, но так и не выяснила, кто им писал. В 2019 году они продали дом.

Исчезновение Генри Луиса Балтимора

Генри Луис Балтимор, ставший первым темнокожим, возглавившим группу барабанщиков в Университете штата Мичиган, бесследно исчез перед тем, как должен был дать показания в суде против вора, избившего его.

При этом его личные вещи, в том числе и кошелек, а также машина остались нетронутыми. По одной из версий, Балтимор был убит тем, против кого должен был дать показания, однако никаких доказательство обнаружено не было, пишет АфишаDaily.

Убийство семьи де Лигоннес во Франции

В апреле 2011 года в Нанте, Атлантическая Луара произошло убийство, которое потрясло местных жителей. Была убита семья Ксавье Дюпона де Лигоннес, выходца из стариноного аристократического рода. Его жена Аньес Дюпон де Лигоннес и их четверо детей были убиты и похоронены в саду дома, в котором жили. Также были убиты два лабрадора, которые были любимцами семьи.

Точные обстоятельства их смерти так и не были установлены. Главным подозреваемым считается глава семьи Ксавье Дюпон де Лигоннес. Он уехал из города, и, несмотря на объявление его в международный розыск, так и не был найден.

Дело Сэма из отстойника

В апреле 1977 года в маленьком городе Альберта пара местных жителей нашла в септике на старой заброшенной ферме полуразложившееся тело человека.

Оно было изувечено пытками. Мужчина, получивший кодовое имя Сэм, был застрелен перед тем как его тело попало в отстойник. После похорон его дважды эксгумировали, чтобы восстановить лицо. Информация о его зубах была отправлена 800 стоматологам, но в их записях не нашлось ничего похожего.

perevaldyatlova.ru

Гибель группы Дятлова

Зимой 1959 года на одном из перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института, которые пошли в зимний лыжный поход. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Исследователи в разное время выдвигали различные версии гибели «дятловцев», в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, встрече с неизвестным существом и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Исчезновение Луи Ле Принса

Француз Луи Ле Принс, который как считается, создал кинофильм до того, как это изобретение запатентовал Томас Эдисон, загадочным образом исчез в сентябре 1890 года.