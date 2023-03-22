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1 час назад

Около десятка баров опечатали на Думской улице в Петербурге

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге после возбуждения уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции и одурманивающих веществ были опечатаны питейные заведения на Думской улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Около десятка баров опечатали на Думской улице в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, в ходе следственных мероприятий закрыли около десятка местных баров. Правоохранители запечатали двери заведений и оставили на них предупреждения от Следственного комитета.

Частые посетители Думской предполагают, что уголовное дело было возбуждено после того, как молодая россиянка отравилась газом «веселящих» шаров и попала в больницу. Информации о задержаниях и выдвинутых обвинениях пока нет.

Ранее стало известно, что в Уфе накрыли точку по продаже «паленого» алкоголя со складом в уличном туалете.

Происшествия,Следственный комитет,
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