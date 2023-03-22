В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Россиянка обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза

Lenta.ru

Жительница Купинского района Новосибирской области обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза. Об этом пишет KP.RU.

Россиянка обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за ошибочного диагноза
Фото: UnsplashUnsplash

Россиянка отметила, что обратилась к медикам, поскольку у ребенка возникли проблемы с дыханием. Из-за этого мальчик не мог есть и его постоянно тошнило.

Позже ее с сыном положили в обычную палату. Женщина уверяет, что мальчика начали лечить от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). «У сына не было ни температуры, ни насморка, ни кашля — никаких симптомов. Но ему дали антибиотик, поставили свечи от температуры», — рассказала жительница Новосибирской области.

Спустя несколько часов ребенку стало хуже. Мальчика направили в больницу в Новосибирск. Там приступы удушья усилились, ребенка забрали в реанимацию. Позже врачи сообщили матери о его смерти.

Россиянка уверена, что если бы в районной больнице мальчику поставили верный диагноз, то его можно было спасти. Женщина намерена обратиться в региональное управление Следственного комитета России. В больницы ситуацию предпочли не комментировать.

В январе стало известно, что жительница Хилка Забайкальского края обвинила врачей в смерти шестилетнего сына из-за ошибочного диагноза.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий