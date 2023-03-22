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37 минут назад

Главу российского завода отправили под домашний арест за срыв гособоронзаказа

Lenta.ruиещё 2

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая бизнесмену Малику Гайсину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Главу завода отправили под домашний арест за срыв гособоронзаказа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Расследование дела связано со срывом гособоронзаказа предприятием, в котором подсудимый является должностным лицом. Гайсин занимает должность гендиректора завода «Исеть», расположенного в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Российское предприятие занимается производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса.

Бизнесмен участвовал в выборах губернатора Свердловской области. С 1995-го по 1999 год он был депутатом Госдумы, уточняет E1.ru.

Происшествия,Госдума,
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