Главу завода отправили под домашний арест за срыв гособоронзаказа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая бизнесмену Малику Гайсину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Расследование дела связано со срывом гособоронзаказа предприятием, в котором подсудимый является должностным лицом. Гайсин занимает должность гендиректора завода «Исеть», расположенного в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Российское предприятие занимается производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса.