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1 час назад

Москвич получил от своей коллеги отказ в близости, избил ее и заявил, что она трансгендер

Газета.Ru

Женщина отказалась от интимной близости с коллегой после корпоратива. Тогда мужчина избил ее, а полицейским рассказал, что потерпевшая является трансгендером. Об этом сообщает Baza.

Москвич избил отказавшую в близости коллегу и назвал ее трансгендером
Фото: 123rf.com123rf.com

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в конце декабря 2022 года. Тогда пострадавшая и насильник находились вместе на корпоративе в своем офисе. Коллеги отмечали окончание года. После завершения праздника женщина решила поехать к своему сослуживцу домой. Они вместе купили алкоголя для продолжения застолья и приехали на квартиру к мужчине.

Девушка собиралась лишь весело провести время за беседой, но хозяин стал ее домогаться. Когда потерпевшая твердо отказала ему, мужчина напал на нее, ударил ее в область лица несколько раз.

В результате у девушки оказался сломан нос, также врачи диагностировали у нее множественные ушибы лица и конечностей. Она обратилась в полицию.

На допросе нападавший рассказал полицейским, что, находясь у него на кухне, жертва вдруг призналась, что совершила трансгендерный переход и раньше была мужчиной. Так подозреваемый пытался доказать, что был не заинтересован в продолжении вечера и не хотел насиловать потерпевшую.

В марте эксперт квалифицировал травмы, полученные жительницей Москвы, как вред здоровью средней тяжести.

Ее бывший коллега стал подследственным. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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