В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
34 минуты назад

В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»

Lenta.ruиещё 2

В школе №4 в городе Копейск Челябинской области педагог поставил ученика на колени со словами «я тебя обоссу сейчас». Одноклассникам ребенка удалось зафиксировать издевательства учителя на диктофон, запись опубликована в сообществе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».

В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На публикуемом аудиофайле слышно, как учитель долго отчитывает ребенка за плохое чтение, затем, предположительно, наносит ему несколько ударов, из-за чего у мальчика случается истерика. В этот момент учитель заставляет плачущего ребенка встать на колени и много раз извиняться перед ним.

«Как я должен поступить с вами как мужчина взрослый? Сделать вид, что ничего не замечено? На колени встал. (...) Нравится? Добавить? (...) Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая. Я тебя обоссу сейчас, понял? Прямо здесь, сейчас», — сказал педагог ученику.

Портал Ura.ru отмечает, что в день инцидента в школу приезжала полиция. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что учителя одной из школ на юго-западе Москвы обвинили в избиении учеников кадетского девятого класса. Мать одного из школьников заявила, что педагог применяет к детям физическую силу, в том числе «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

Происшествия,Новости и события Запада,Избиение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий