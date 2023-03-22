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56 минут назад

В Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице

Газета.Ru

В Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице, пишет LADBible.

В Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на оживленной улице Джайпура. Обезьяна схватила щенка и утащила его на крышу здания, после чего начала бегать с ним по домам. Сообщается, что удивленные люди снимали происходящее на видео, смеялись и не пытались помочь собаке. В конце концов примат скрылся в неизвестном направлении вместе со своей добычей.

По словам местных жителей, у собак с обезьянами идет давняя вражда. Они регулярно нападают стаями друг на друга. Известно, что пара приматов отомстила псам, затащив их на верхушки деревьев и сбросив вниз. После этого обезьяны были пойманы полицейскими и перевезены в другой район.

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